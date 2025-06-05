ЄС хоче урізати виплати за затримані авіарейси: замість 600 євро - 500

Європейський Союз планує змінити правила компенсації за затримані рейси - пасажирам доведеться чекати довше, аби мати право на відшкодування.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Euractiv.
Міністри транспорту ЄС обговорюють ініціативу Польщі, яка передбачає збільшення порогового часу затримки рейсів для виплат компенсацій. Замість нинішніх трьох годин пропонують:
Також розглядається ідея обмежити максимальну суму компенсації до 500 євро замість нинішніх 600 євро.
Зміни означатимуть, що значно менше пасажирів зможуть претендувати на компенсацію. А отже, мандрівники ризикують втратити десятки або й сотні євро за тривалі запізнення.
Наразі тривають дискусії. Рішення можуть ухвалити найближчим часом. Якщо компромісну версію затвердять, пасажирам доведеться змиритися з меншими правами на відшкодування.
Водночас різні країни висловлюють думки з цього приводу. Так, Польща наполягає, що нові правила стимулюватимуть авіакомпанії не скасовувати рейси, а виконувати їх із затримкою.
Німеччина та Іспанія виступають проти, вимагаючи зберегти чинну трьохгодинну норму.
Італія, Ірландія та інші країни з потужними лоукостерами підтримують зміни.
Зазначимо, за даними ЄС, у 2024 році лише 65% рейсів прибули вчасно, а до 2035 року ситуація може суттєво погіршитися - затримки зростуть у шість разів.
Нагадаємо, зараз регламент ЄС 261/2004 гарантує виплати авіамандрівникам у разі проблем із перельотами. Сума компенсації залежить від відстані: від 250 до 600 євро. Однак є винятки - якщо рейс скасували завчасно, запропонували альтернативу з мінімальною затримкою або скасування сталося через форс-мажор.
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