Скасування та затримка рейсів. Скільки грошей можна отримати у якості компенсації

Багато мандрівників стикалися із затримкою або скасуванням рейсу. Це може спричинити небажані незручності та й взагалі зіпсувати враження від подорожі. Для когось годину посидіти в аеропорту не проблематично, а хтось через це спізнюється на важливу зустріч.

РБК-Україна з посиланням на Schengen News розповідає, на яку компенсацію можна розраховувати у разі скасування чи затримки рейсів.

Хто з пасажирів має право на компенсацію за правилами ЄС

Щоб захистити права пасажирів, ЄС встановив Регламент ЄС 261/2004. Положення встановлює правила, яких мають дотримуватися авіакомпанії. В постанові також чітко прописано розмір компенсації, на яку мають право пасажири у разі скасування або затримки рейсу.

Однак не всі пасажири мають право на компенсацію у разі затримки або скасування рейсу.

Відповідно до Регламенту ЄС 261/2004, права авіапасажирів ЄС поширюються на перелічені нижче групи мандрівників, які мають проблеми, пов’язані з польотом:

пасажири, які летять в межах ЄС на рейсах, що виконуються авіакомпаніями з ЄС або поза ЄС;

пасажири, які летять до ЄС з-за меж блоку на рейсі авіакомпанії Євросоюзу;

Пасажири, які вилітають з ЄС до третьої країни на рейсі авіакомпанії ЄС або поза ЄС.

Ви також маєте право на компенсацію за затримку рейсу за таких інших обставин:

якщо ви спізнилися на стикувальний рейс, подорожуючирейсом із країни-члена ЄС, і прибули в кінцевий пункт призначення із затримкою на три години або більше; якщо ви сіли на рейс з іншого аеропорту, звідки спочатку не планували летіти, і він прибув із запізненням; якщо ви відправляєтеся з країни, яка не входить до ЄС, до країни ЄС з пересадковими рейсами, які виконуються авіакомпаніями ЄС, і є тривала затримка до кінцевого пункту призначення.

Фото: Залежно від обставин, пасажири можуть отримати від 25-0 до 600 євро компенсації за скасування або затримку рейсу (Getty Images)

Від 250 до 600 євро. Скільки коштів можна отримати

Пасажири, чий рейс скасовано, мають право на компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро. Розмір компенсації залежить від відстані пункту призначення і становить:

250 євро за скасовані рейси на відстань до 1500 кілометрів; 400 євро за скасовані рейси понад 1500 кілометрів у межах ЄС та всі інші рейси від 1500 до 3500 кілометрів; 600 євро за скасовані рейси на відстань понад 3500 кілометрів.

У разі скасування рейсу пасажири мають право вибрати між відшкодуванням, зміною маршруту або поверненням вартості. Усі пасажири, яких повідомили про скасування рейсу менш ніж за 14 днів до вильоту, мають право на компенсацію.

Варто врахувати. Якщо вам запропонують змінити маршрут і ви досягнете кінцевого пункту призначення із затримкою до чотирьох годин, розмір компенсації можуть зменшити на 50%.

Коли пасажири не мають права на компенсацію?