ЕС хочет урезать выплаты за задержанные авиарейсы: вместо 600 евро - 500

Министры транспорта ЕС обсуждают инициативу Польши, которая предусматривает увеличение порогового времени задержки рейсов для выплат компенсаций. Вместо нынешних трех часов предлагают:

4 часа - для коротких рейсов,

6 часов - для длинных,

3 часа - только для очень коротких перелетов.

Также рассматривается идея ограничить максимальную сумму компенсации до 500 евро вместо нынешних 600 евро.

Изменения будут означать, что значительно меньше пассажиров смогут претендовать на компенсацию. А значит, путешественники рискуют потерять десятки или даже сотни евро за длительные опоздания.

Что думают в разных странах

Сейчас продолжаются дискуссии. Решение могут принять в ближайшее время. Если компромиссную версию утвердят, пассажирам придется смириться с меньшими правами на возмещение.

В то же время разные страны высказывают мнения по этому поводу. Так, Польша настаивает, что новые правила будут стимулировать авиакомпании не отменять рейсы, а выполнять их с задержкой.

Германия и Испания выступают против, требуя сохранить действующую трехчасовую норму.

Италия, Ирландия и другие страны с мощными лоукостерами поддерживают изменения.

Отметим, по данным ЕС, в 2024 году только 65% рейсов прибыли вовремя, а к 2035 году ситуация может существенно ухудшиться - задержки вырастут в шесть раз.