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ЕС хочет урезать выплаты за задержанные авиарейсы: вместо 600 евро - 500

Фото: Девушка в аэропорту (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Европейский Союз планирует изменить правила компенсации за задержанные рейсы - пассажирам придется ждать дольше, чтобы иметь право на возмещение.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Министры транспорта ЕС обсуждают инициативу Польши, которая предусматривает увеличение порогового времени задержки рейсов для выплат компенсаций. Вместо нынешних трех часов предлагают:

  • 4 часа - для коротких рейсов,
  • 6 часов - для длинных,
  • 3 часа - только для очень коротких перелетов.

Также рассматривается идея ограничить максимальную сумму компенсации до 500 евро вместо нынешних 600 евро.

Изменения будут означать, что значительно меньше пассажиров смогут претендовать на компенсацию. А значит, путешественники рискуют потерять десятки или даже сотни евро за длительные опоздания.

Что думают в разных странах

Сейчас продолжаются дискуссии. Решение могут принять в ближайшее время. Если компромиссную версию утвердят, пассажирам придется смириться с меньшими правами на возмещение.

В то же время разные страны высказывают мнения по этому поводу. Так, Польша настаивает, что новые правила будут стимулировать авиакомпании не отменять рейсы, а выполнять их с задержкой.

Германия и Испания выступают против, требуя сохранить действующую трехчасовую норму.

Италия, Ирландия и другие страны с мощными лоукостерами поддерживают изменения.

Отметим, по данным ЕС, в 2024 году только 65% рейсов прибыли вовремя, а к 2035 году ситуация может существенно ухудшиться - задержки вырастут в шесть раз.

Напомним, сейчас регламент ЕС 261/2004 гарантирует выплаты авиапутешественникам в случае проблем с перелетами. Сумма компенсации зависит от расстояния: от 250 до 600 евро. Однако есть исключения - если рейс отменили заблаговременно, предложили альтернативу с минимальной задержкой или отмена произошла из-за форс-мажора.

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