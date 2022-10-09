ЄС хоче розширити військову допомогу Україні: що відомо

За даними видання, ЄС планує до наступної зими провести навчання для 15 тисяч українських захисників, а пізніше збільшити місію.

"У внутрішньому листі у вересні Київ запросив підготовку для дев'яти бригад, кожна з яких може налічувати до 5000 осіб", - йдеться у повідомленні.

Остаточне рішення міністри закордонних справ ЄС офіційно схвалять на зустрічі у Люксембурзі у середині жовтня.

Також ЄС хоче збільшити військову допомогу Україні через Європейський фонд миру. Наразі Україні виділили близько 2,6 млрд євро. Планується, що до 2027 року фінансування збільшить від 10 до 12 млрд євро. Проте поки офіційного рішення немає.