RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС хочет расширить военную помощь Украине: что известно

Фото: ЕС хочет значительно расширить военную помощь Украине (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине. Речь идет об обучении украинских военных в Европе и расширении финансовой миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, ЕС планирует к следующей зиме обучить 15 тысяч украинских защитников, а позже увеличить миссию.

"Во внутреннем письме в сентябре Киев запросил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек", - говорится в сообщении.

Окончательное решение министры иностранных дел ЕС официально одобрят на встрече в Люксембурге в середине октября.

Также ЕС хочет увеличить военную помощь Украине через Европейский фонд мира. В настоящее время Украине было выделено около 2,6 млрд евро. Планируется, что к 2027 году финансирование увеличит от 10 до 12 млрд евро. Однако пока официального решения нет.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина рассказал, как Европа помогает Украине через фонд мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз