ЕС хочет расширить военную помощь Украине: что известно

Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине. Речь идет об обучении украинских военных в Европе и расширении финансовой миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По данным издания, ЕС планирует к следующей зиме обучить 15 тысяч украинских защитников, а позже увеличить миссию.
"Во внутреннем письме в сентябре Киев запросил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек", - говорится в сообщении.
Окончательное решение министры иностранных дел ЕС официально одобрят на встрече в Люксембурге в середине октября.
Также ЕС хочет увеличить военную помощь Украине через Европейский фонд мира. В настоящее время Украине было выделено около 2,6 млрд евро. Планируется, что к 2027 году финансирование увеличит от 10 до 12 млрд евро. Однако пока официального решения нет.
Напомним, ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина рассказал, как Европа помогает Украине через фонд мира.
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