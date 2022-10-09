ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС хочет расширить военную помощь Украине: что известно

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 09 октября 2022 15:27
ЕС хочет расширить военную помощь Украине: что известно Фото: ЕС хочет значительно расширить военную помощь Украине (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине. Речь идет об обучении украинских военных в Европе и расширении финансовой миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, ЕС планирует к следующей зиме обучить 15 тысяч украинских защитников, а позже увеличить миссию.

"Во внутреннем письме в сентябре Киев запросил подготовку для девяти бригад, каждая из которых может насчитывать до 5000 человек", - говорится в сообщении.

Окончательное решение министры иностранных дел ЕС официально одобрят на встрече в Люксембурге в середине октября.

Также ЕС хочет увеличить военную помощь Украине через Европейский фонд мира. В настоящее время Украине было выделено около 2,6 млрд евро. Планируется, что к 2027 году финансирование увеличит от 10 до 12 млрд евро. Однако пока официального решения нет.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина рассказал, как Европа помогает Украине через фонд мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана