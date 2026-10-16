ЄС хоче прискорено запустити альтернативу SpaceX, щоб менше залежати від Маска, - Bloomberg

Європейський союз найближчими днями подасть документи для запуску супутникового проекту Project Bromo, який має скласти конкуренцію американській SpaceX і знизити залежність від мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерела, а протягом останнього року основна увага приділялася виявленню та усуненню будь-яких потенційних проблем, пов'язаних із конкуренцією щодо проекту, перш ніж його буде офіційно затверджено.

Проект, відомий як Project Bromo, був високо оцінений головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, хоча її замістити, комісар з питань конкуренції Тереза Рібера, попередила, що проект не може розраховувати на індульгенцію наглядових органів.

Ціль полягає в тому, щоб створити компанію, яка допоможе Європі знизити залежність від американських постачальників супутникових послуг, таких як SpaceX Ілона Маска.

Це підприємство також стане одним із перших проектів, на якому випробуватиме оновлений підхід ЄС до злиттів компаній, що передбачає більш сприятливі умови для створення регіональних гігантів, здатних конкурувати з американськими та китайськими суперниками.

Минулого місяця Урсула фон дер Ляйєн привела Project Bromo як промисловий лідер, який необхідний Європі для успішного розвитку космічної економіки майбутнього.