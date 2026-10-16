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ЕС хочет ускоренно запустить альтернативу SpaceX, чтобы меньше зависеть от Маска, - Bloomberg

05:30 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
ЕС хочет ускоренно запустить альтернативу SpaceX, чтобы меньше зависеть от Маска, - Bloomberg Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
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Европейский союз в ближайшие дни подаст документы для запуска спутникового проекта Project Bromo, который должен составить конкуренцию американской SpaceX и снизить зависимость от миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника, а течение последнего года основное внимание уделялось выявлению и устранению любых потенциальных проблем, связанных с конкуренцией в отношении проекта, прежде чем он будет официально утвержден.

Проект, известный как Project Bromo, был высоко оценен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, хотя ее заместить, комиссар по вопросам конкуренция Тереза Рибера, предупредила, что проект не может рассчитывать на индульгенцию со стороны надзорных органов.

Цель заключается в том, чтобы создать компанию, которая поможет Европе снизить зависимость от американских поставщиков спутниковых услуг, таких как SpaceX Илона Маска.

Это предприятие также станет одним из первых проектов, на котором опробуют обновленный подход ЕС к слияниям компаний, предусматривающий более благоприятные условия для создания региональных гигантов, способных конкурировать с американскими и китайскими соперниками.

В прошлом месяце Урсула фон дер Ляйен привела Project Bromo в качестве промышленного лидера, который необходим Европе для успешного развития космической экономики будущего.

Украина столкнулась с проблемой спутниковой связи

Напомним, на днях Силы обороны Украины столкнулись с ограничениями работы Starlink, который принадлежит компании Илона Маска SpaceX.

СМИ недавно сообщили, что приказ об ограничении спутниковой связи для Украины поступил из Белого дома. Но кто именно сделал такой запрос, пока неизвестно.

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