ЄС хоче повернути мита на яйця та цукор з України, - ЗМІ

Європейська комісія розглядає варіанти відновлення обмеження на імпорт яєць і цукру з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як пише видання, імпорт яєць з України досяг рівня, при якому Єврокомісія змушена буде відновити мита протягом наступних двох тижнів. Крім того, за словами торговельних експертів, імпорт цукру також перебуває під пильним наглядом виконавчої влади ЄС.

Асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру у секторі харчових продуктів і напоїв (CIUS), висловлює стурбованість можливим обмеженням імпорту з України. Вони побоюються, що в найближчі роки обсяги цукру будуть недостатніми для задоволення попиту європейського ринку.

Нагадаємо, що 4 червня 2022 року набув чинності регламент про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі. Документ тимчасово призупинив дію низки тарифів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Внаслідок цього деякі країни почали зазнавати збитків через перенасичення ринків українською продукцією, що призвело до протестів.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії запровадження імпортних мит на українське зерно через нібито несумлінну конкуренцію.

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