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ЕС хочет вернуть пошлины на яйца и сахар из Украины, - СМИ

Среда 19 июня 2024 23:35
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ЕС хочет вернуть пошлины на яйца и сахар из Украины, - СМИ Иллюстративное фото: Евросоюз может вернуть пошлину на яйца и сахар из Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европейская комиссия рассматривает варианты возобновления ограничения на импорт яиц и сахара из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как пишет издание, импорт яиц из Украины достиг уровня, при котором Еврокомиссия вынуждена будет возобновить пошлины в течение следующих двух недель. Кроме того, по словам торговых экспертов, импорт сахара также находится под пристальным наблюдением исполнительной власти ЕС.

Ассоциация ЕС, представляющая европейских потребителей сахара в секторе пищевых продуктов и напитков (CIUS), выражает обеспокоенность возможным ограничением импорта из Украины. Они опасаются, что в ближайшие годы объемы сахара будут недостаточными для удовлетворения спроса европейского рынка.

Напомним, что 4 июня 2022 вступил в силу регламент о временных мерах по либерализации торговли. Документ временно приостановил ряд тарифов, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. В результате некоторые страны начали нести убытки из-за перенасыщения рынков украинской продукцией, что привело к протестам.

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

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