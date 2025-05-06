ЄС хоче до кінця 2027-го "перекрити" імпорт газу РФ: Reuters дізналось деталі "дорожньої карти"

Заборона російського газу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання постачання російського газу стало політично чутливим і стратегічно важливим для ЄС. Російський газ почали поступово витісняти з європейського енергетичного ринку, а нові домовленості з Москвою почали вважатися неприйнятними.

Як розповідало Bloomberg, після початку війни країни ЄС скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту. Водночас вони залишаються залежними від ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня. Зазначається, що відмова від газу Росії не повинна суттєво вплинути на ціни, а також енергетичну безпеку ЄС.

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