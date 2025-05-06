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ЄС хоче до кінця 2027-го "перекрити" імпорт газу РФ: Reuters дізналось деталі "дорожньої карти"

Ілюстративне фото: ЄС хоче до 2027-го "перекрити" імпорт газу РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) планує заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року. "Дорожню карту". Європейська комісія опублікує сьогодні "дорожню карту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 За словами посадовців ЄС, сьогодні буде оприлюднено план щодо: 

  • заборони нових угод на імпорт російського газу до кінця поточного року; 
  • поступового припинення чинних контрактів із Москвою до кінця 2027 року. 

За словами неназваних посадовців, "дорожня карта" зобов'язуватиме вже у червні запропонувати заборону на нові контракти на імпорт російського газу та короткострокові угоди до кінця поточного року. 

Заборона російського газу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання постачання російського газу стало політично чутливим і стратегічно важливим для ЄС. Російський газ почали поступово витісняти з європейського енергетичного ринку, а нові домовленості з Москвою почали вважатися неприйнятними.

Як розповідало Bloomberg, після початку війни країни ЄС скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту. Водночас вони залишаються залежними від ЗПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня. Зазначається, що відмова від газу Росії не повинна суттєво вплинути на ціни, а також енергетичну безпеку ЄС.

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