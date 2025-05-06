ЕС хочет до конца 2027-го "перекрыть" импорт газа РФ: Reuters узнало детали "дорожной карты"

Европейский союз (ЕС) планирует запретить импорт российского газа до конца 2027 года. "Дорожную карту". Европейская комиссия опубликует сегодня "дорожную карту".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам чиновников ЕС, сегодня будет обнародован план по:
По словам неназванных чиновников, "дорожная карта" обяжет уже в июне предложить запрет на новые контракты на импорт российского газа и краткосрочные соглашения до конца текущего года.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину вопрос поставок российского газа стал политически чувствительным и стратегически важным для ЕС. Российский газ начали постепенно вытеснять с европейского энергетического рынка, а новые договоренности с Москвой начали считаться неприемлемыми.
Как рассказывало Bloomberg, после начала войны страны ЕС сократили закупки российского газа с более 40% до примерно 19% от общего импорта. При этом они остаются зависимыми от СПГ, объемы которого выросли до рекордного уровня. Отмечается, что отказ от газа России не должен существенно повлиять на цены, а также энергетическую безопасность ЕС.
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