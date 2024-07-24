ЄС хоче безстроково заморозити активи РФ для фінансування кредиту Україні, - FT

ЄС розглядає безстрокове продовження санкцій на державні активи Москви, що заспокоїть США з приводу використання коштів російського центрального банку для кредиту Україні на 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Сьогодні посли 27 країн-членів обговорять пропозицію Єврокомісії про "безстрокове заморожування активів Центрального банку Росії", згідно з документом, який бачило Financial Times.

Цей захід забезпечить партнерам з G7 передбачуваність у питанні погашення кредиту в 50 мільярдів доларів, схваленого минулого місяця. План полягає в погашенні кредиту за рахунок прибутку від цих активів.

Зараз санкції продовжуються кожні шість місяців, що викликає занепокоєння у союзників ЄС з приводу повного погашення кредиту.

США хочуть сильніших гарантій від Європи, що 190 мільярдів євро активів, заморожених в Euroclear у Бельгії, залишаться замороженими до погашення кредиту або згоди Росії на репарації.

Цей крок зроблено напередодні виборів у США в листопаді, де провідний кандидат і колишній президент Дональд Трамп поставив під сумнів продовження допомоги Україні, що підстьобує союзників по G7 максимально збільшити підтримку Києва до кінця року.