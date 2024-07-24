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ЄС хоче безстроково заморозити активи РФ для фінансування кредиту Україні, - FT

Середа 24 липня 2024 10:40
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ЄС хоче безстроково заморозити активи РФ для фінансування кредиту Україні, - FT Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ЄС розглядає безстрокове продовження санкцій на державні активи Москви, що заспокоїть США з приводу використання коштів російського центрального банку для кредиту Україні на 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Сьогодні посли 27 країн-членів обговорять пропозицію Єврокомісії про "безстрокове заморожування активів Центрального банку Росії", згідно з документом, який бачило Financial Times.

Цей захід забезпечить партнерам з G7 передбачуваність у питанні погашення кредиту в 50 мільярдів доларів, схваленого минулого місяця. План полягає в погашенні кредиту за рахунок прибутку від цих активів.

Зараз санкції продовжуються кожні шість місяців, що викликає занепокоєння у союзників ЄС з приводу повного погашення кредиту.

США хочуть сильніших гарантій від Європи, що 190 мільярдів євро активів, заморожених в Euroclear у Бельгії, залишаться замороженими до погашення кредиту або згоди Росії на репарації.

Цей крок зроблено напередодні виборів у США в листопаді, де провідний кандидат і колишній президент Дональд Трамп поставив під сумнів продовження допомоги Україні, що підстьобує союзників по G7 максимально збільшити підтримку Києва до кінця року.

Кредит для України з активів РФ

Нещодавно Європейський Союз погодився передати Україні доходи від заморожених російських активів. США зі свого боку запропонували надати Україні кредит на суму 50 мільярдів доларів, використовуючи як заставу заморожені активи Росії. У червні на саміті в Італії лідери країн G7 підтримали цю ініціативу.

Нещодавно голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель оголосив, що Європейський Союз направить перший транш у розмірі 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України на початку серпня.

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