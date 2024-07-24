ua en ru
Ср, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС хочет бессрочно заморозить активы РФ для финансирования кредита Украине, - FT

Среда 24 июля 2024 10:40
UA EN RU
ЕС хочет бессрочно заморозить активы РФ для финансирования кредита Украине, - FT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЕС рассматривает бессрочное продление санкций на государственные активы Москвы, что успокоит США по поводу использования средств российского центрального банка для кредита Украине на 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сегодня послы 27 стран-членов обсудят предложение Еврокомиссии о "бессрочной заморозке активов Центрального банка России", согласно документу, который видело Financial Times.

Эта мера обеспечит партнерам из G7 предсказуемость в вопросе погашения кредита в 50 миллиардов долларов, одобренного в прошлом месяце. План состоит в погашении кредита за счет прибыли от этих активов.

Сейчас санкции продлеваются каждые шесть месяцев, что вызывает беспокойство у союзников ЕС по поводу полного погашения кредита.

США хотят более сильные гарантии от Европы, что 190 миллиардов евро активов, замороженных в Euroclear в Бельгии, останутся замороженными до погашения кредита или согласия России на репарации.

Этот шаг предпринят в преддверии выборов в США в ноябре, где ведущий кандидат и бывший президент Дональд Трамп поставил под вопрос продолжение помощи Украине, что подстегивает союзников по G7 максимально увеличить поддержку Киева до конца года.

Кредит для Украины из активов РФ

Недавно Европейский Союз согласился передать Украине доходы от замороженных российских активов. США в свою очередь предложили предоставить Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, используя в качестве залога замороженные активы России. В июне на саммите в Италии лидеры стран G7 поддержали эту инициативу.

Не так давно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что Европейский Союз направит первый транш в размере 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины в начале августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк
Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк
DAILY
Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди