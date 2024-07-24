ЕС хочет бессрочно заморозить активы РФ для финансирования кредита Украине, - FT

ЕС рассматривает бессрочное продление санкций на государственные активы Москвы, что успокоит США по поводу использования средств российского центрального банка для кредита Украине на 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сегодня послы 27 стран-членов обсудят предложение Еврокомиссии о "бессрочной заморозке активов Центрального банка России", согласно документу, который видело Financial Times.

Эта мера обеспечит партнерам из G7 предсказуемость в вопросе погашения кредита в 50 миллиардов долларов, одобренного в прошлом месяце. План состоит в погашении кредита за счет прибыли от этих активов.

Сейчас санкции продлеваются каждые шесть месяцев, что вызывает беспокойство у союзников ЕС по поводу полного погашения кредита.

США хотят более сильные гарантии от Европы, что 190 миллиардов евро активов, замороженных в Euroclear в Бельгии, останутся замороженными до погашения кредита или согласия России на репарации.

Этот шаг предпринят в преддверии выборов в США в ноябре, где ведущий кандидат и бывший президент Дональд Трамп поставил под вопрос продолжение помощи Украине, что подстегивает союзников по G7 максимально увеличить поддержку Киева до конца года.