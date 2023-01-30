У ЄС готуються визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією

За їхньою інформацією, Берлін та Париж висловилися на підтримку внесення КВІР у такий список на нещодавній зустрічі глав МЗС країн – членів Євросоюзу.

Передбачається, що юридична служба ЄС підготує висновок законності цього заходу протягом трьох тижнів. Видання також наводить слова верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, який підтвердив, що низка держав-членів підтримують цю пропозицію.

При цьому багато хто з них був би за включення КВІР до списку терористичних організацій.

Як йдеться в публікації, визнання КВІР терористичною організацією, ймовірно, унеможливить відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з іранської ядерної програми.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та п'ятьох членів його правління за утиск протестів в Ірані.

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