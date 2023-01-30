В ЕС готовятся признать иранский Корпус стражей террористической организацией

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в такой список на недавней встрече глав МИД стран - членов Евросоюза.

Предполагается, что юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры в течение трех недель. Издание также приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подтвердил, что ряд государств-членов поддерживают это предложение.

При этом многие из них были бы за включение КСИР в список террористических организаций.

Как говорится в публикации, признание КСИР террористической организацией, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пять членов его правления за притеснение протестов в Иране.

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