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В ЕС готовятся признать иранский Корпус стражей террористической организацией

Фото: в ЕС готовятся признать иранский Корпус стражей террористической организацией (flickr com libereurope)
Автор: Артур Родивилов

Германия и Франция поддерживают идею включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в такой список на недавней встрече глав МИД стран - членов Евросоюза.

Предполагается, что юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры в течение трех недель. Издание также приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подтвердил, что ряд государств-членов поддерживают это предложение.

При этом многие из них были бы за включение КСИР в список террористических организаций.

Как говорится в публикации, признание КСИР террористической организацией, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пять членов его правления за притеснение протестов в Иране.

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