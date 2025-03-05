В ЄС готуються, що проросійські лідери на чолі з Орбаном можуть зірвати саміт, - Politico

Як зазначає видання, напередодні саміту керівництво Європейського Союзу остерігається не лише США, які можуть нав’язати ЄС і Україні угоду, яка поступається Росії, а й власних членів.

За даними Politico, дипломати вже готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном може зірвати ключові рішення саміту.

Кількість обговорюваних тем і відсутність єдності серед лідерів ЄС означають, що саміт може піти в різних напрямках. Лідери будуть обмірковувати, як вони можуть швидко перенаправити ресурси на зміцнення військ, і водночас намагатимуться продемонструвати підтримку Україні, наприклад, підтвердивши її шлях до членства в ЄС.

Politico вказує, що за надання Україні більшої військової допомоги вже розгортуються суперечки. Європейські посадовці очікували, що до заяви саміту включать план постачання Україні цього року щонайменше 1,5 млн боєприпасів, іншого обладнання, зокрема, систем ППО, ракет і дронів. Цей план минулого місяця оголосила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Остаточно заява не з'явиться до кінця саміту, але у попередньому проєкту, з яким ознайомилося Politico, міститься заклик знайти спосіб забезпечити продовження постачань озброєння. Офіційні особи заявили, що Угорщина відмовляється погодитися на це.