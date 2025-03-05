В ЕС готовятся, что пророссийские лидеры во главе с Орбаном могут сорвать саммит, - Politico

Как отмечает издание, накануне саммита руководство Европейского Союза остерегается не только США, которые могут навязать ЕС и Украине соглашение, которое уступает России, но и собственных членов.

По данным Politico, дипломаты уже готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров во главе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном может сорвать ключевые решения саммита.

Количество обсуждаемых тем и отсутствие единства среди лидеров ЕС означают, что саммит может пойти в разных направлениях. Лидеры будут обдумывать, как они могут быстро перенаправить ресурсы на укрепление войск, и в то же время будут пытаться продемонстрировать поддержку Украине, например, подтвердив ее путь к членству в ЕС.

Politico указывает, что за предоставление Украине большей военной помощи уже разворачиваются споры. Европейские чиновники ожидали, что в заявление саммита включат план поставки Украине в этом году не менее 1,5 млн боеприпасов, другого оборудования, в частности, систем ПВО, ракет и дронов. Этот план в прошлом месяце объявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Окончательно заявление не появится до конца саммита, но в предварительном проекте, с которым ознакомилось Politico, содержится призыв найти способ обеспечить продолжение поставок вооружения. Официальные лица заявили, что Венгрия отказывается согласиться на это.