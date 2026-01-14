ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС готовится стать "военной державой": фон дер Ляйен анонсирует новую стратегию безопасности

Брюссель, Среда 14 января 2026 19:42
UA EN RU
ЕС готовится стать "военной державой": фон дер Ляйен анонсирует новую стратегию безопасности Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила депутатам, что ЕС готовит собственную стратегию безопасности и стремится повысить оборонный потенциал. Это решение отражает растущую роль ЕС в глобальной безопасности и обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

На закрытом заседании Европарламента фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовится стать "военной державой".

"Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила - это именно то", - заявила президент Еврокомиссии.

Она уточнила, что ЕС пока не является военной державой, но делает шаги для развития собственного оборонного потенциала, и планирует представить новую стратегию безопасности в 2026 году.

"Раньше этого никогда не делалось, но сейчас самое время", - отметила фон дер Ляйен.

Союз уже реализует масштабные оборонные программы, включая ReArm на сумму до 800 миллиардов евро и программу SAFE для совместных закупок вооружения, к которой присоединились 19 стран.

Ранее ЕС не имел собственной комплексной стратегии безопасности и ориентировался на НАТО для коллективной обороны.

Напомним, что страны Европейского Союза обдумывают идею формирования собственных объединенных вооруженных сил, которые в будущем смогут заменить на европейском континенте американский военный контингент численностью около 100 тысяч человек.

По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, Европе необходимо создать собственную армию и объединить оборонную промышленность, чтобы действовать самостоятельно и не зависеть от других государств, усилив таким образом свою безопасность.

Выступая 11 января на конференции по безопасности в Швеции, европейский комиссар по вопросам обороны Кубилюс подчеркнул, что Европа должна сформировать постоянные совместные вооруженные силы численностью не менее 100 тысяч военных для более эффективной защиты континента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Европарламент Урсула фон дер Ляйен
Новости
США могут атаковать Иран в течение 24 часов, Тегеран настроен на ответ: что происходит
США могут атаковать Иран в течение 24 часов, Тегеран настроен на ответ: что происходит
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП