ЕС готовится стать "военной державой": фон дер Ляйен анонсирует новую стратегию безопасности
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила депутатам, что ЕС готовит собственную стратегию безопасности и стремится повысить оборонный потенциал. Это решение отражает растущую роль ЕС в глобальной безопасности и обороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
На закрытом заседании Европарламента фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовится стать "военной державой".
"Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила - это именно то", - заявила президент Еврокомиссии.
Она уточнила, что ЕС пока не является военной державой, но делает шаги для развития собственного оборонного потенциала, и планирует представить новую стратегию безопасности в 2026 году.
"Раньше этого никогда не делалось, но сейчас самое время", - отметила фон дер Ляйен.
Союз уже реализует масштабные оборонные программы, включая ReArm на сумму до 800 миллиардов евро и программу SAFE для совместных закупок вооружения, к которой присоединились 19 стран.
Ранее ЕС не имел собственной комплексной стратегии безопасности и ориентировался на НАТО для коллективной обороны.
Напомним, что страны Европейского Союза обдумывают идею формирования собственных объединенных вооруженных сил, которые в будущем смогут заменить на европейском континенте американский военный контингент численностью около 100 тысяч человек.
По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, Европе необходимо создать собственную армию и объединить оборонную промышленность, чтобы действовать самостоятельно и не зависеть от других государств, усилив таким образом свою безопасность.
Выступая 11 января на конференции по безопасности в Швеции, европейский комиссар по вопросам обороны Кубилюс подчеркнул, что Европа должна сформировать постоянные совместные вооруженные силы численностью не менее 100 тысяч военных для более эффективной защиты континента.