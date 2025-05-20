ЕС готовится отменить экономические санкции против Сирии, - Каллас
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что ожидает достижения соглашения об отмене экономических санкций против Сирии во время заседания министров в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По ее словам, ЕС рассматривает политическое решение, которое позволит снять ограничения, влияющие на экономику Сирии, одновременно сохраняя санкции против режима Башара Асада и вводя новые меры против нарушителей прав человека.
"Понятно, что мы хотим, чтобы у людей в Сирии были рабочие места и средства к существованию, чтобы эта страна была более стабильной", - подчеркнула Каллас.
Ранее чиновники сообщали, что предложения направлены на восстановление экономической активности в Сирии без ослабления давления на режим, ответственный за многочисленные нарушения.
Снятие санкций с Сирии
После прихода нового президента к власти США не спешили снимать свои санкции с Сирии. Однако Трамп заявил, что снимет все санкции с Сирии, чтобы наладить отношения со страной.
"Я распоряжусь прекратить санкции против Сирии, чтобы дать им шанс на величие", - заявил Трамп.
По его словам, он надеется, что новое правительство Сирии сумеет стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир.
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