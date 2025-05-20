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ЕС готовится отменить экономические санкции против Сирии, - Каллас

Вторник 20 мая 2025 12:10
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ЕС готовится отменить экономические санкции против Сирии, - Каллас Фото: глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что ожидает достижения соглашения об отмене экономических санкций против Сирии во время заседания министров в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, ЕС рассматривает политическое решение, которое позволит снять ограничения, влияющие на экономику Сирии, одновременно сохраняя санкции против режима Башара Асада и вводя новые меры против нарушителей прав человека.

"Понятно, что мы хотим, чтобы у людей в Сирии были рабочие места и средства к существованию, чтобы эта страна была более стабильной", - подчеркнула Каллас.

Ранее чиновники сообщали, что предложения направлены на восстановление экономической активности в Сирии без ослабления давления на режим, ответственный за многочисленные нарушения.

Снятие санкций с Сирии

После прихода нового президента к власти США не спешили снимать свои санкции с Сирии. Однако Трамп заявил, что снимет все санкции с Сирии, чтобы наладить отношения со страной.

"Я распоряжусь прекратить санкции против Сирии, чтобы дать им шанс на величие", - заявил Трамп.

По его словам, он надеется, что новое правительство Сирии сумеет стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир.

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