ЕС готовится отменить экономические санкции против Сирии, - Каллас

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что ожидает достижения соглашения об отмене экономических санкций против Сирии во время заседания министров в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По ее словам, ЕС рассматривает политическое решение, которое позволит снять ограничения, влияющие на экономику Сирии, одновременно сохраняя санкции против режима Башара Асада и вводя новые меры против нарушителей прав человека.

"Понятно, что мы хотим, чтобы у людей в Сирии были рабочие места и средства к существованию, чтобы эта страна была более стабильной", - подчеркнула Каллас.

Ранее чиновники сообщали, что предложения направлены на восстановление экономической активности в Сирии без ослабления давления на режим, ответственный за многочисленные нарушения.