ЕС готовится, что Венгрия попытается сорвать продление санкций против России, - Euractiv

Лидеры Европейского союза смогли парировать попытку Венгрии сорвать саммит по Украине, который состоялся на прошлой неделе. Однако теперь дипломаты ожидают, что их ждет "драка без кулаков" из-за санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Лидеры ЕС ранее обошли Венгрию, которая отказалась подписать совместное заявление, однако Будапешт, похоже, не слишком об этом беспокоился. Дипломаты отмечают, что премьер Виктор Орбан на этот раз не требовал уступок и не поднимал спорных вопросов, таких как санкции против России.

Однако это могло быть связано с тем, что встреча не предусматривала принятия важных решений, тогда как следующий саммит 20 марта может быть более напряженным.

Дипломаты считают, что Венгрия намеренно "придержала огонь" перед решающим голосованием по продлению санкций ЕС против России, которые действуют до 15 марта. Санкционный пакет требует единодушной поддержки всех 27 стран ЕС, что дает Орбану возможность выдвигать требования или даже заблокировать решение.

Сейчас в черном списке ЕС находится более 2400 физических и юридических лиц, а Будапешт неоднократно использовал санкции как инструмент для получения уступок.

В последнее время Венгрия настаивает на исключении восьми человек из санкционного списка и требует новых уступок в газовых переговорах с Украиной. После визита в Вашингтон глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает ответа от ЕС по газовому вопросу, прежде чем рассматривать санкции. Венгрия и Словакия уже несколько месяцев конфликтуют с Украиной из-за прекращения Киевом соглашения о транзите российского газа в Европу.

Ранее Венгрия сняла вето на продление санкций только после того, как получила гарантии, что Брюссель серьезно рассмотрит ее газовые проблемы. На этой неделе послы ЕС имеют три возможности для утверждения санкционного пакета - в понедельник, среду и, в случае необходимости, в пятницу.