ЄС готує звіт без рекомендацій просувати вступ України, - FT

За інформацією джерел видання, у звіті комісії буде відзначено прогрес кількох країн, включно з Україною та Молдовою, без надання їм офіційних рекомендацій про просування в процесі вступу до ЄС.

Зазначається, що Україна та Молдова, не дивлячись на схильність до конфліктів, все ж мають найбільший успіх на шляху до членства в ЄС.

Єврокомісія також не рекомендуватиме конкретних дій щодо Грузії. Її офіційний представник закликав владу в Тбілісі "швидко, прозоро і незалежно розслідувати порушення на виборах", і додав, що держави-члени ЄС повинні самостійно для себе шукати шляхи вирішення цієї ситуації.