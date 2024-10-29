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ЕС готовит отчет без рекомендаций продвигать вступление Украины, - FT

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия в среду, 30 октября, представит доклад о прогрессе стран-кандидатов, в частности, Украины и Молдовы, однако без предоставления им официальных рекомендаций по продвижению процесса вступления в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации источников издания, в отчете комиссии будет отмечен прогресс нескольких стран, включая Украину и Молдову, без предоставления им официальных рекомендаций о продвижении в процессе вступления в ЕС.

Отмечается, что Украина и Молдова, несмотря на склонность к конфликтам, все же имеют наибольший успех на пути к членству в ЕС.

Еврокомиссия также не будет рекомендовать конкретные действия в отношении Грузии. Ее официальный представитель призвал власти в Тбилиси "быстро, прозрачно и независимо расследовать нарушения на выборах" и добавил, что государства-члены ЕС должны самостоятельно для себя искать пути решения этой ситуации.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года.

Теперь Украина должна проводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Украина может вступить в Евросоюз быстрее других стран. Но, по ее мнению, реалистичная дата - это лишь 2030 год.

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