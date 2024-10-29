ЕС готовит отчет без рекомендаций продвигать вступление Украины, - FT

По информации источников издания, в отчете комиссии будет отмечен прогресс нескольких стран, включая Украину и Молдову, без предоставления им официальных рекомендаций о продвижении в процессе вступления в ЕС.

Отмечается, что Украина и Молдова, несмотря на склонность к конфликтам, все же имеют наибольший успех на пути к членству в ЕС.

Еврокомиссия также не будет рекомендовать конкретные действия в отношении Грузии. Ее официальный представитель призвал власти в Тбилиси "быстро, прозрачно и независимо расследовать нарушения на выборах" и добавил, что государства-члены ЕС должны самостоятельно для себя искать пути решения этой ситуации.