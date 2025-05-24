ЄС готує зниження "стелі" на нафту для РФ: ЗМІ дізналися що увійде в 18-й пакет санкцій

Блок обговорює обмеження для близько двох десятків банків, торговельні заборони на понад 2,5 мільярда євро та нову граничну ціну на нафту.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з переговорами, у Брюсселі також розглядають заборону на транспортування російської нафти тіньовим флотом та обмеження проти фондів, які підтримують військові зусилля Кремля.

Крім того, ЄС хоче вперше накласти санкції на газопровідні проєкти "Північний потік", що вже отримали попередню підтримку з боку Німеччини.

Що може увійти у 18-й пакет

Зниження “стелі” на нафту до 45 доларів - ще один потенційний крок. Для його реалізації знадобиться схвалення країн “Великої сімки”, включно зі США. Нагадаємо, нині діє ліміт у 60 доларів, який дозволяє обслуговувати перевезення російської нафти лише нижче цієї ціни.

Тим часом президент США Дональд Трамп публічно закликав Москву і Київ до прямих переговорів про припинення війни. Він досі уникає нових санкцій проти РФ, хоча ті, що були запроваджені за адміністрації Байдена, залишаються чинними.

У Брюсселі вважають, що нові санкції мають закріпити стратегічну відмову ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року.

Крім того, пакет може містити положення для захисту європейських компаній від арбітражних позовів за двосторонніми інвестугодами.