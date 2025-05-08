ЄС готує тарифний удар у відповідь Трампу: під прицілом - літаки, авто й бурбон

У четвер Європейська комісія запропонувала заходи у відповідь на мита США на майже 100 мільярдів євро американського імпорту.

Які товари потраплять під нові мита

У перелік увійшли літаки, легкові автомобілі, медичне обладнання, хімікати й пластик, а також низка сільськогосподарських товарів. Також у список повернули бурбон та інші міцні напої, хоча раніше виноробні країни, такі як Франція та Італія, тиснули на Комісію, щоб їх було вилучено зі списку.

За даними видання, це лише частина 200-сторінкового переліку з понад 4800 товарів, складеного європейськими торгівельними чиновниками. За даними Eurostat, імпорт цих товарів до ЄС у 2024 році перевищив 109 мільярдів євро. Найбільшу частку в цьому обсязі становлять літаки - понад 13 мільярдів, далі йдуть автомобілі - 7 мільярдів.

ЄС також розглядає можливість обмеження експорту металобрухту та хімічної продукції на суму 4,4 мільярда євро.

Цей список доповнює вже наявні заходи у відповідь з боку ЄС, які були запроваджені після низки безуспішних спроб послабити торгівельну напругу з США.

Позов до СОТ і перемовини

Паралельно Брюссель планує подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) через запровадження адміністрацією Трампа так званих взаємних мит, а також мит на автомобілі та автозапчастини. Наразі не зрозуміло, коли саме офіційно розпочнеться цей процес.

Попри це, справжньою метою ЄС залишаються “переговорні рішення зі США”, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Водночас ми продовжуємо готуватись до всіх можливих сценаріїв, і консультації, які ми сьогодні розпочали, допоможуть нам у цій необхідній роботі”, - зазначила фон дер Ляєн.

Список нових мит ЄС ще може змінитися - до 10 червня компанії та країни-члени ЄС мають надати відгуки й аргументи щодо вилучення чутливих товарів зі списку, щоб уникнути потрапляння під мита у відповідь з боку Трампа.