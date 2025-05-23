ЄС готує санкції проти "Північного потоку-2": хочуть остаточно заблокувати газ із РФ, - ЗМІ

За даними видання, Європейський Союз наближається до ухвалення рішення про включення газопроводів "Північний потік-2", що з'єднують Німеччину та Росію.

Як пише Bloomberg, європейська комісія вже сьогодні розпочне консультації з державами-членами щодо заборони сполучень, що пролягають дном Балтійського моря, і очікується, що рішення буде прийнято з урахуванням нещодавніх подій у переговорах щодо припинення війни в Україні.

Анонімні джерела зауважили, що важливою складовою є те, що план блоку має підтримку Німеччини. За словами джерел, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який минулого тижня в Римі заявив, що підтримує "пропозицію Комісії розпочати роботу над європейськими заходами проти трубопроводів "Північний потік-2", і сам має надію на те, що санкції можуть пом’якшити внутрішні дебати щодо відродження трубопроводів.

Зауважимо, що чутки про потенційне відродження проєкту трубопроводу посилилися цього року, оскільки президент США Дональд Трамп наполягав на посередництві у встановленні миру між Росією та Україною.

Проте, як зауважує видання, навіть без офіційної заборони активація "Північного потоку-2", який був побудований, але так і не був сертифікований Німеччиною, і був частково пошкоджений під час вибухів у вересні 2022 року, навряд чи відбудеться найближчим часом.

Однак санкції додали б ваги дедалі чіткішій позиції Європи щодо того, що вона не хоче жодного суттєвого повернення російських трубопровідних потоків. Заборона також захистить Берлін від самостійної боротьби з будь-яким потенційним тиском з боку США чи Росії.

"Це політичний крок, спрямований на закріплення плану ЄС щодо поступової відмови від імпорту російського газу до 2027 року", – сказала енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт.

Вна заявила, що політична ясність також має почати зменшувати певну волатильність на газових ринках, яка була пов’язана з періодичними обговореннями щодо поставок російського газу.