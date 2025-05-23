ЕС готовит санкции против "Северного потока-2": хотят окончательно заблокировать газ из РФ, - СМИ

По данным издания, Европейский Союз приближается к принятию решения о включении газопроводов "Северный поток-2", соединяющих Германию и Россию.

Как пишет Bloomberg, европейская комиссия уже сегодня начнет консультации с государствами-членами о запрете сообщений, пролегающих по дну Балтийского моря, и ожидается, что решение будет принято с учетом недавних событий в переговорах о прекращении войны в Украине.

Анонимные источники отметили, что важной составляющей является то, что план блока имеет поддержку Германии. По словам источников, канцлер Германии Фридрих Мерц, который на прошлой неделе в Риме заявил, что поддерживает "предложение Комиссии начать работу над европейскими мерами против трубопроводов "Северный поток-2", и сам надеется на то, что санкции могут смягчить внутренние дебаты по возрождению трубопроводов.

Заметим, что слухи о потенциальном возрождении проекта трубопровода усилились в этом году, поскольку президент США Дональд Трамп настаивал на посредничестве в установлении мира между Россией и Украиной.

Однако, как отмечает издание, даже без официального запрета активация "Северного потока-2", который был построен, но так и не был сертифицирован Германией, и был частично поврежден во время взрывов в сентябре 2022 года, вряд ли произойдет в ближайшее время.

Однако санкции добавили бы веса все более четкой позиции Европы относительно того, что она не хочет никакого существенного возвращения российских трубопроводных потоков. Запрет также защитит Берлин от самостоятельной борьбы с любым потенциальным давлением со стороны США или России.

"Это политический шаг, направленный на закрепление плана ЕС по постепенному отказу от импорта российского газа до 2027 года", - сказала энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

Она заявила, что политическая ясность также должна начать уменьшать определенную волатильность на газовых рынках, которая была связана с периодическими обсуждениями по поставкам российского газа.