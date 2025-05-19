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Німеччина підтримує санкції ЄС проти "Північних потоків"

Німеччина, Понеділок 19 травня 2025 15:53
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Німеччина підтримує санкції ЄС проти "Північних потоків" Фото: Німеччина підтримує санкції ЄС проти "Північних потоків" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Німеччини підтримує наміри ЄС ввести санкції проти російських газопроводів "Північний потік", які проходять через Балтійське море.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Уряд Німеччини підтримує пункти, що стосуються "Північних потоків", - сказав Корнеліус.

Так він відреагував на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення санкцій проти Росії, щоб примусити до мирних переговорів з Україною.

"Звичайно, також важливо, щоб США супроводжували потенційний пакет санкцій", - додав речник уряду.

Санкції ЄС проти "Північних потоків"

Нагадаємо, днями президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір посилити тиск на Москву, доки російський диктатор Володимир Путін не буде "готовий до миру" в переговорах з Україною. Ця заява прозвучала після того, як Путін не приїхав до Туреччини на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня.

За її словами, новий пакет санкцій проти РФ включатиме санкції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2".

"Він включатиме роботу з включення до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту, а також зниження граничного рівня цін на нафту та посилення санкцій щодо фінансового сектору в Росії", - додала глава Єврокомісії.

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