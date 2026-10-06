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ЕС готовит "особую" дорожную карту для вступления Украины

21:20 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
ЕС готовит "особую" дорожную карту для вступления Украины Фото: комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)
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Евросоюз готовит ориентировочные дорожные карты для четырех стран-кандидаток на вступление - Черногории, Албании, Молдовы и Украины. Однако украинская будет отличаться от других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, передает "Суспильне".

Дорожные карты для вступления в ЕС

Отмечается, что дорожные карты планируется представить уже 28 октября.

"Готовим дорожные карты для 4 наиболее продвинутых стран-кандидатов. Мы определили четырех лидеров: Черногорию, Албанию, Молдову и Украину. В последние годы эти страны продемонстрировали значительный прогресс в плане готовности", - говорит Кос.

По ее словам, ЕС стремится помочь этим странам-кандидаткам сохранить темпы реформ. Поэтому дорожные карты определят ориентировочные сроки и конкретные задачи, которые необходимо выполнить.

"Это обеспечит нам большую предсказуемость по вступлению. Важно, что этот путь и дальше будет базироваться на индивидуальных достижениях стран-кандидатов", - сообщила еврокомиссар.

Особая дорожная карта для Украины

В то же время Кос отметила, что ситуация в Украине существенно отличается от этих стран из-за войны. Поэтому работа над украинской дорожной картой продолжается, и она "будет несколько иной".

Еврокомиссар говорит, что сделано уже много шагов по Украине в рамках технических переговоров. Это открытие кластеров, а затем достижение маяков и впоследствии - закрытие разделов.

"Поэтому проще будет определить, как именно вся ситуация (война - ред.) будет отражена в условиях в договоре о вступлении, как это будет выглядеть. Я надеюсь, что война в Украине скоро закончится. Я действительно этого желаю", - отметила Кос.

Она добавила, что сейчас Украина работает в трех направлениях одновременно:

  • борьба за выживание,
  • интеграционный процесс и выполнение требований ЕС,
  • реализация реформ.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЕС рассматривают предложение по ограничению поддержки части аграрных продуктов Украины после ее вступления.

Кроме того, стало известно, что Украина может получить четкий план вступления в ЕС в форме специальных дорожных карт.

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