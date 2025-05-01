ЕС готовит новое торговое соглашение с США: Bloomberg узнал подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Bloomberg .

Европейский союз планирует уже на следующей неделе передать администрации Дональда Трампа документ с пакетом предложений по началу торговых переговоров между сторонами. Речь идет об усилиях смягчить напряжение после введения ряда американских пошлин на товары из ЕС.

По словам осведомленных источников, в проекте документа содержатся инициативы по снижению торговых и нетарифных барьеров, стимулированию европейских инвестиций в США, а также углублению сотрудничества в глобальных вопросах - в частности в урегулировании проблемы избыточных мощностей китайской сталелитейной отрасли. Отдельные пункты касаются закупок американского сжиженного природного газа и технологий, которые являются стратегически важными для обеих экономик.

Брюссель готовит резервный план на случай провала переговоров

Еврокомиссия также готовится к сценарию, при котором переговоры с Вашингтоном не дадут результата. В таком случае ЕС намерен возобновить встречные пошлины путем расширения списка американских товаров, на которые будут наложены повышенные тарифы, а также возможных экспортных ограничений.

В апреле Брюссель уже отложил на 90 дней введение дополнительных пошлин, которыми планировал ответить на 25% американские тарифы на сталь и алюминий. Это произошло после того, как Трамп временно на тот же период снизил соответствующие пошлины на экспорт большинства товаров из ЕС - с 20% до 10%.

Тем временем президент США ввел 25% пошлину на автомобили и некоторые детали. Он заявил, что будет продвигать планы по нацеливанию на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

По словам европейских дипломатов, заметного прогресса в переговорах до сих пор нет, а часть пошлин, скорее всего, останутся в силе. В случае обострения, ЕС не исключает судебного разбирательства во Всемирной торговой организации, а также готовится к изменениям в глобальных цепочках поставок - после того, как США ввели 145% пошлины на многие китайские товары.