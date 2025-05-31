"Коаліція рішучих" через Трампа готує нову стратегію щодо України, - The Telegraph

"Давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на борту", - заявив один із західних чиновників, описуючи зустрічу Гаазі.

Як пише The Telegraph з посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин у Гаазі, європейські країни, які ще нещодавно готувалися до можливої мирної угоди з Росією під егідою Вашингтону, тепер змінюють акцент - на довгострокову оборону України без американської підтримки.

Зустріч "політичних директорів" із міністерств закордонних справ у Нідерландах стала сигналом, що "коаліція рішучих" на чолі з сером Кіром Стармером і Еммануелем Макроном переорієнтовується.

Понад 30 країн підтримали її концепцію, але публічно про готовність розмістити війська заявили одиниці.

США проти України в НАТО

"Йшлося переважно про те, як підтримувати необхідну підтримку України, враховуючи, що США продовжуватимуть надавати лише деякі конкретні ресурси, такі як розвідувальні дані", - пояснив один з дипломатів.

Нинішня адміністрація США продовжує постачання озброєнь, законтрактованих ще за Байдена, але нових угод не підписує.

Вашингтон дозволив продаж Україні запчастин до F-16 і дозволив європейцям постачати зброю американського виробництва.

Утім, вступ України до НАТО для Трампа - табу. Про це прямо заявив його представник генерал Кіт Келлог, додавши, що навіть серед союзників по Альянсу є опоненти цього кроку.

Європейські країни також планують запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі наступного місяця, хоча раніше його участь була під питанням саме через позицію Трампа.

На тлі зниження надій на посередництво США, Київ наполягає на чітких умовах від Москви перед початком наступного раунду переговорів у Стамбулі. Зокрема, Україна вимагає отримати офіційний мирний меморандум від Кремля.

Що далі

Наступний тиждень стане ключовим у дипломатичному плані. У понеділок у Стамбулі має пройти новий раунд переговорів між Україною та РФ. Участь у ньому візьмуть радники з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

Паралельно Велика Британія та Німеччина проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України - 50 країн координуватимуть подальшу військову підтримку Києва.