"Коалиция решительных" из-за Трампа готовит новую стратегию по Украине, - The Telegraph

"Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", - заявил один из западных чиновников, описывая встречу в Гааге.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров в Гааге, европейские страны, которые еще недавно готовились к возможному мирному соглашению с Россией под эгидой Вашингтона, теперь меняют акцент - на долгосрочную оборону Украины без американской поддержки.

Встреча "политических директоров" из министерств иностранных дел в Нидерландах стала сигналом, что "коалиция решительных" во главе с сэром Киром Стармером и Эммануэлем Макроном переориентируется.

Более 30 стран поддержали ее концепцию, но публично о готовности разместить войска заявили единицы.

США против Украины в НАТО

"Речь шла в основном о том, как поддерживать необходимую поддержку Украины, учитывая, что США будут продолжать предоставлять лишь некоторые конкретные ресурсы, такие как разведывательные данные", - пояснил один из дипломатов.

Нынешняя администрация США продолжает поставки вооружений, законтрактованных еще при Байдене, но новых соглашений не подписывает.

Вашингтон разрешил продажу Украине запчастей к F-16 и разрешил европейцам поставлять оружие американского производства.

Впрочем, вступление Украины в НАТО для Трампа - табу. Об этом прямо заявил его представитель генерал Кит Келлог, добавив, что даже среди союзников по Альянсу есть оппоненты этого шага.

Европейские страны также планируют пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в следующем месяце, хотя ранее его участие было под вопросом именно из-за позиции Трампа.

На фоне снижения надежд на посредничество США, Киев настаивает на четких условиях от Москвы перед началом следующего раунда переговоров в Стамбуле. В частности, Украина требует получить официальный мирный меморандум от Кремля.

Что дальше

Следующая неделя станет ключевой в дипломатическом плане. В понедельник в Стамбуле должен пройти новый раунд переговоров между Украиной и РФ. Участие в нем примут советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции.

Параллельно Великобритания и Германия проведут встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины - 50 стран будут координировать дальнейшую военную поддержку Киева.