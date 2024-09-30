UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС готує новий вид санкцій проти Росії

Фото: ЄС запровадить санкції проти Росії за гібридні погрози (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз вирішив запровадити тематичний режим санкцій. Він буде присвячений гібридним загрозам з боку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію журналіста "Радіо Свобода" на Рікарда Йозвяка в Х (Twitter).

За його даними, посли ЄС 2 жовтня узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Він буде формалізований наступного тижня.

"Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому", - повідомив він.

Йозвяк повідомив, що спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських погрозах.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз ввів проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та змусити її припинити воєнні дії.

Основні напрямки санкцій:

  • Фінансові санкції: Обмеження на операції з центральним банком Росії, блокування активів російських банків та олігархів, заборона надання певних фінансових послуг.
  • Енергетичні санкції: Обмеження на імпорт російської нафти та газу, заборона нових інвестицій у російський енергетичний сектор.
  • Торгові санкції: Заборона на експорт до Росії певних товарів та технологій, які можуть бути використані для військової промисловості.
  • Транспортні санкції: Закриття повітряного простору для російських літаків, обмеження доступу російських суден у порти ЄС.
  • Візові обмеження: Обмеження видачу віз для російських громадян.
  • Персональні санкції: Введення санкцій проти російських політиків, олігархів та інших осіб, які причетні до ухвалення рішень про вторгнення в Україну.

Останній пакет санкцій

На даний момент діє 14-й пакет санкцій, прийнятий у червні 2024 року. Він включає:

  • Додаткові персональні санкції: До списку потрапили 116 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із підривними діями проти України.
  • Обмеження в енергетичній сфері ЄС заборонив перевантаження російського зрідженого природного газу (ЗПГ) на своїй території.
  • Обмеження на фінансові операції: Організаціям ЄС заборонено підключатися до російської системи передачі фінансових повідомлень.

Як заявив представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван, санкції не є "чарівною пігулкою" , а їхня мета - зробити так, щоб Росії було складніше, повільніше і дорожче підживлювати свою військову машину.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська Федерація