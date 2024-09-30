ЄС готує новий вид санкцій проти Росії

Європейський Союз вирішив запровадити тематичний режим санкцій. Він буде присвячений гібридним загрозам з боку Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію журналіста "Радіо Свобода" на Рікарда Йозвяка в Х (Twitter).
За його даними, посли ЄС 2 жовтня узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Він буде формалізований наступного тижня.
"Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому", - повідомив він.
Йозвяк повідомив, що спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських погрозах.
Європейський Союз ввів проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та змусити її припинити воєнні дії.
Основні напрямки санкцій:
На даний момент діє 14-й пакет санкцій, прийнятий у червні 2024 року. Він включає:
Як заявив представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван, санкції не є "чарівною пігулкою" , а їхня мета - зробити так, щоб Росії було складніше, повільніше і дорожче підживлювати свою військову машину.