ЕС готовит новый вид санкций против России

По его данным, послы ЕС 2 октября согласуют новый тематический режим санкций, нацеленный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.

"Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем", - сообщил он.

Йозвяк сообщил, что изначально хотели ввести общий режим санкций, но в итоге согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Санкции ЕС против России

Европейский Союз ввел против России множество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

Основные направления санкций:

Финансовые санкции: Ограничения на операции с центральным банком России, блокировка активов российских банков и олигархов, запрет на предоставление определенных финансовых услуг.

Энергетические санкции: Ограничения на импорт российской нефти и газа, запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Торговые санкции: Запрет на экспорт в Россию определенных товаров и технологий, которые могут быть использованы для военной промышленности.

Транспортные санкции: Закрытие воздушного пространства для российских самолетов, ограничения на доступ российских судов в порты ЕС.

Визовые ограничения: Ограничения на выдачу виз для российских граждан.

Персональные санкции: Введение санкций против российских политиков, олигархов и других лиц, причастных к принятию решений о вторжении в Украину.

Последний пакет санкций

На данный момент действует 14-й пакет санкций, который был принят в июне 2024 года. Он включает в себя: