ЕС готовит новый вид санкций против России

Европейский Союз решил ввести тематический режим санкций. Он будет посвящен гибридным угрозам со стороны Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналиста "Радио Свобода" на Рикарда Йозвяка в Х (Twitter).
По его данным, послы ЕС 2 октября согласуют новый тематический режим санкций, нацеленный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.
"Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем", - сообщил он.
Йозвяк сообщил, что изначально хотели ввести общий режим санкций, но в итоге согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.
Европейский Союз ввел против России множество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.
Основные направления санкций:
На данный момент действует 14-й пакет санкций, который был принят в июне 2024 года. Он включает в себя:
Как заявил представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, санкции не являются "волшебной пилюлей", а их цель - сделать так, чтобы России было сложнее, медленнее и дороже подпитывать свою военную машину.