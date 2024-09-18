Не "чарівна пігулка": у ЄС назвали мету санкцій проти Москви

Санкції не є "чарівною пігулкою", а їхня мета - зробити так, щоб Росії було складніше, повільніше і дорожче підживлювати свою військову машину.

Про це заявив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він додав, що не має жодних ілюзій щодо обходу і що включення до списку компаній, які продають Москві товари подвійного призначення, часто є спробою "вдарити крота".

За його словами, ЄС досяг успіхів у скороченні обходу через країни Центральної Азії, і скорочення цих потоків стало очевидним після дипломатичних зусиль з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими. Однак перед ним стоїть складніше завдання - зупинити подібні потоки у Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними станціями.

"Значна частина продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії", - сказав О'Салліван, виступаючи на заході аналітичного центру в Брюсселі після візитів до В'єтнаму, Таїланду і Малайзії для вирішення цих проблем.

За його словами, йдеться про визначення фінансових установ, які потенційно фінансують перевалку військової продукції до Росії.

"У разі виявлення подібних випадків з цими установами зв'яжуться і повідомлять... якщо вони не припинять, то ризикують потрапити до списку. США вже робили це з великим успіхом у трьох випадках на початку року. Ми починаємо збирати інформацію та порівнювати результати".

Зростаючою проблемою в ЄС стала необхідність гармонізації реалізації 14 пакетів санкцій блоку у 27 державах-членах.

За його словами, незважаючи на обмеження, заходи ЄС та західних держав підштовхнули Росію до військової економіки, що вплине на економічне майбутнє країни і стане все більш очевидним у найближчі рік-два.