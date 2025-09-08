ЄС готує новий удар по російських фінансах і нафті, - Bloomberg

Новий пакет санкцій

Це буде вже 19-й пакет санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Серед можливих заходів - обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни.

ЄС розраховує узгодити частину заходів зі США. Делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтона для переговорів про спільні дії.

Позиція США

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібні партнери в Європі", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю NBC.

Він зазначив, що США і Європа обговорюють нові санкції і вторинні тарифи, розраховуючи, що економічний "колапс" підштовхне Путіна до переговорів з Україною.

Президент США Дональд Трамп поки що утримується від введення прямих санкцій проти Росії.

Однак він подвоїв тарифи на індійську нафту до 50% через продовження закупівель у Росії.

Обмеження проти енергетики

Москва вже перебуває під жорсткими санкціями, але частково компенсує їх за рахунок поставок через Китай і треті країни.

Крім того, Росія знайшла покупців для своєї нафти і газу в Індії та інших державах.

У США обговорюють можливість введення санкцій проти "тіньового флоту" російських танкерів, а також проти енергетичних гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

ЄС також планує розширити список обмежень, включно із забороною на перестрахування суден і обмеженнями для трейдерів нафти в третіх країнах.

Посилення контролю

У Брюсселі обговорюють нові заборони на експорт товарів і хімікатів, які використовуються у військовій промисловості Росії.

Під удар можуть потрапити й іноземні компанії, включно з китайськими, які постачають ці товари Москві.

Китай став ключовим постачальником комплектуючих для виробництва дронів, які Росія використовує для атак на українські міста.

Можливі заходи проти Казахстану

Окремо ЄС розглядає застосування "інструменту проти обходу санкцій" щодо Казахстану.

За даними Євросоюзу, деякі товари, що імпортуються країною, у великих обсягах переправляються в Росію для виробництва озброєнь.

Однак для застосування цього інструменту потрібні вагомі докази і згода всіх країн ЄС.

Фінальна версія санкційного пакета може змінитися під час обговорень найближчими тижнями.

Що ще може увійти в пакет

Серед додаткових заходів - візові обмеження, обмеження для портів, які обслуговують "тіньовий флот", а також санкції проти сервісів із військовим застосуванням, включно зі штучним інтелектом.

Очікується, що новий пакет буде представлений офіційно найближчими днями.