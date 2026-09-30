ЄС готує новий підхід до країн-кандидатів: що зміниться ще до вступу

Що пропонує Єврокомісія

Відповідні положення містяться у проекті пропозиції Європейської комісії, з якою ознайомилося Politico. Документ передбачає для країн-кандидатів можливість отримати доступ до вільної торгівлі та науково-дослідних програм ще до завершення процедури вступу до ЄС.

При цьому від держав очікується готовність діяти спільно з Євросоюзом у протистоянні ворожим державам та промисловим конкурентам.

"Раніше інтеграція відкриє можливості для підприємств Союзу, зміцнить європейські ланцюжки створення вартості і зменшить стратегічну залежність. Комісія визначить, у яких сферах підтверджене узгодження нормативно-правових актів та здатність їх виконання дозволяють більш глибоку участь у наукових дослідженнях, інноваціях та промисловому співробітництві, а також пропозицію, а також промислову співпрацю."

Новий підхід до кандидатів

Документ підготовлений під керівництвом головного радника президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн Олександра Адама. Запропонований підхід передбачає зміну нинішньої моделі економічної взаємодії з державами, які претендують на членство у ЄС.

Нині основні економічні переваги тісної інтеграції з єдиним ринком значною мірою доступні державам-членам. При цьому після вступу Хорватії у 2013 році ЄС не прийняв до своїх лав жодної нової держави.