ЄС готує новий підхід до країн-кандидатів: що зміниться ще до вступу

Європейський Союз розглядає можливість надати країнам-кандидатам ширший доступ до свого єдиного ринку ще до їхнього повноцінного вступу до блоку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію POLITICO.
Що пропонує Єврокомісія
Відповідні положення містяться у проекті пропозиції Європейської комісії, з якою ознайомилося Politico. Документ передбачає для країн-кандидатів можливість отримати доступ до вільної торгівлі та науково-дослідних програм ще до завершення процедури вступу до ЄС.
При цьому від держав очікується готовність діяти спільно з Євросоюзом у протистоянні ворожим державам та промисловим конкурентам.
"Раніше інтеграція відкриє можливості для підприємств Союзу, зміцнить європейські ланцюжки створення вартості і зменшить стратегічну залежність. Комісія визначить, у яких сферах підтверджене узгодження нормативно-правових актів та здатність їх виконання дозволяють більш глибоку участь у наукових дослідженнях, інноваціях та промисловому співробітництві, а також пропозицію, а також промислову співпрацю."
Новий підхід до кандидатів
Документ підготовлений під керівництвом головного радника президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн Олександра Адама. Запропонований підхід передбачає зміну нинішньої моделі економічної взаємодії з державами, які претендують на членство у ЄС.
Нині основні економічні переваги тісної інтеграції з єдиним ринком значною мірою доступні державам-членам. При цьому після вступу Хорватії у 2013 році ЄС не прийняв до своїх лав жодної нової держави.
Нагадуємо, що Єврокомісія відклала публікацію аналізу, який має визначити, як можливе розширення ЄС вплине на роботу інститутів та механізми Євросоюзу після приєднання нових держав. Презентацію документа заплановано на 6 жовтня.