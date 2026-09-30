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ЕС готовит новый подход к странам-кандидатам: что изменится еще до вступления

13:56 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: Евросоюз (GettyImages)

Европейский Союз рассматривает возможность предоставить странам-кандидатам более широкий доступ к своему единому рынку еще до их полноценного вступления в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию POLITICO.

Что предлагает Еврокомиссия

Соответствующие положения содержатся в проекте предложения Европейской комиссии, с которым ознакомилось Politico. Документ предусматривает для стран-кандидатов возможность получить доступ к свободной торговле и научно-исследовательским программам еще до завершения процедуры вступления в ЕС.

При этом от государств ожидается готовность действовать совместно с Евросоюзом в противостоянии враждебным государствам и промышленным конкурентам.

"Более ранняя интеграция откроет возможности для предприятий Союза, укрепит европейские цепочки создания стоимости и уменьшит стратегическую зависимость. Комиссия определит, в каких сферах подтвержденное согласование нормативно-правовых актов и способность их выполнения позволяют более глубокое участие в научных исследованиях, инновациях и промышленном сотрудничестве, а также более широкий доступ к рынку", – говорится в проекте предложения.

Новый подход к кандидатам

Документ подготовлен под руководством главного советника президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Александре Адама. Предложенный подход предусматривает изменение нынешней модели экономического взаимодействия с государствами, которые претендуют на членство в ЕС.

Сейчас основные экономические преимущества тесной интеграции с единым рынком в значительной степени доступны государствам-членам. При этом после вступления Хорватии в 2013 году ЕС не принял в свои ряды ни одного нового государства.

Напоминаем, что Еврокомиссия отложила публикацию анализа, который должен определить, как возможное расширение ЕС повлияет на работу институтов и механизмы Евросоюза после присоединения новых государств. Презентация документа запланирована на 6 октября.

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