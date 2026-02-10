ЄС готує енергетичний план для України: як він діятиме і скільки коштів передбачено

Єврокомісія розробляє спеціальний Енергетичний план дій для України та закликає країни ЄС без передати додаткові системи ППО. План має бути реалізований до наступної зими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
За словами Кос, ефективний захист енергосистеми України неможливий без зміцнення повітряної оборони.
"Ми закликаємо держави-члени діяти без зволікань, зокрема, використовуючи національні запаси. Комісар Кубілюс працює з європейською оборонною промисловістю, щоб усунути виробничі "вузькі місця" та прискорити поставки", - наголосила вона.
Кос заявила, що наразі є ідея створення Енергетичного плану дій, який необхідно буде впровадити до наступної зими. Він передбачає одночасно захист енергетичної інфраструктури та проведення структурних реформ.
"Наша мета чітка - повна інтеграція України до європейського енергетичного ринку через поєднання ринків, підтримку в процесі приєднання та регуляторну сумісність", - заявила вона.
Кос повідомила, що підтримка України продовжиться і в 2026 році - передбачено початкове фінансування у 153 млн євро, з яких 145 млн євро призначені для України.
Загалом із 2022 року Європейський Союз уже надав понад 3 млрд євро допомоги українській енергетиці. Окремо майже 1 млрд євро було мобілізовано на екстрені закупівлі газу.
Через Механізм цивільного захисту ЄС Україні передали:
Крім того, ЄС збільшив потужності експорту електроенергії до України до 2,45 ГВт, що допомогло стабілізувати енергосистему після масованих атак.
14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці в окремих регіонах через серйозні наслідки російських атак та складні погодні умови.
У ніч на 7 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. У низці областей зафіксовано руйнування, поранених, а також масштабні аварійні відключення електроенергії.
У Міністерстві енергетики повідомили, що через пошкодження енергетичної інфраструктури Україна звернулася до Польщі по аварійну допомогу.