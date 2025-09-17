ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ: Фон дер Ляєн після розмови з Трампом розкрила деталі

Раніше РБК-Україна з посиланням на Bloomberg писало, що новий санкційний пакет ЄС проти Росії буде оголошено пізніше, оскільки Європа намагається узгодити єдиний підхід із G7.

За даними європейського дипломата, на якого посилається видання, це пов'язано з вимогою Трампа посилити європейські заходи як умову для просування американських обмежень.

Трамп заявив, що готовий ввести "великі" санкції проти російського експорту нафти, якщо аналогічні кроки зробить Європа. Закупівлі енергоресурсів Росією у Китаю та Індії залишаються ключовим джерелом фінансування війни проти України.