RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ: Фон дер Ляйен после беседы с Трампом раскрыла детали

Фото: Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередные санкции против России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила об усилении совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Урсулы фон дер Ляйен в соцсети Х.

По словам Фон дер Ляйен, разговор с Трампом был "хорошим".

Она сообщила, что Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики.

"Военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России", - написала она.

 

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg писало, что новый санкционный пакет ЕС против России будет объявлен позже, поскольку Европа пытается согласовать единый подход с G7.

По данным европейского дипломата, на которого ссылается издание, это связано с требованием Трампа усилить европейские меры как условие для продвижения американских ограничений.

Трамп заявил, что готов ввести "большие" санкции против российского экспорта нефти, если аналогичные шаги предпримет Европа. Закупки энергоресурсов Россией у Китая и Индии остаются ключевым источником финансирования войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты Америки