ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ: Фон дер Ляйен после беседы с Трампом раскрыла детали

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg писало, что новый санкционный пакет ЕС против России будет объявлен позже, поскольку Европа пытается согласовать единый подход с G7.

По данным европейского дипломата, на которого ссылается издание, это связано с требованием Трампа усилить европейские меры как условие для продвижения американских ограничений.

Трамп заявил, что готов ввести "большие" санкции против российского экспорта нефти, если аналогичные шаги предпримет Европа. Закупки энергоресурсов Россией у Китая и Индии остаются ключевым источником финансирования войны против Украины.