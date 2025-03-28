ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, але процес тільки розпочався, - ЗМІ

За словами одного з дипломатів, наразі ЄС очікує на пропозиції від Європейської комісії (ЄК).

Інший співрозмовник видання підтвердив, що зовнішньополітична служба ЄС і ЄК працюють над питання санкцій й пропозиції, ймовірно, будуть представлені вже на початку літа.

Водночас ще один дипломат висловив обережність щодо термінів, оскільки це "занадто спекулятивно".

"Ми повинні побачити, як розгортатимуться (мирні, - ред.) переговори між Сполученими Штатами Америки, Росією та Україною", - додав він.