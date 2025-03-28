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ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, но процесс только начался, - СМИ

Иллюстративное фото: ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, но процесс только начался (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) начал работу над 17-м пакетом санкций против Российской Федерации (РФ). Но процесс пока находится на очень ранней стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

По словам одного из дипломатов, сейчас ЕС ожидает предложения от Европейской комиссии (ЕК).

Другой собеседник издания подтвердил, что внешнеполитическая служба ЕС и ЕК работают над вопросом санкций и предложения, вероятно, будут представлены уже в начале лета.

В то же время еще один дипломат выразил осторожность касаемо сроков, поскольку это "слишком спекулятивно".

"Мы должны увидеть, как будут разворачиваться (мирные, - ред.) переговоры между Соединенными Штатами Америки, Россией и Украиной", - добавил он.

 

Санкции ЕС против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны, в частности ЕС, США, Великобритания, Канада и другие, ввели многочисленные санкции против РФ. Санкции включали замораживание активов российских олигархов и политиков, ограничение доступа к международным финансовым рынкам, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, а также ограничения на импорт энергоносителей из России.

Дополнительно были введены санкции против российских банков, что усложнило их доступ к системе SWIFT.

24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота врага, а также банков, которые обходят ограничения.

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