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В ЄС готуються до реорганізації після Brexit

Новини » В світі     26.11.2019 - 21:01
В ЄС готуються до реорганізації після Brexit
Фото: Європарламент (European Union)

Лідери ЄС готуються обговорити майбутнє після виходу Великобританії з ЄС

Держави-члени, члени Європарламенту і нова комісія ЄС готуються почати обговорення майбутнього "постбрексітської" Європи на початку наступного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Очікується, що 27 листопада посли ЄС обговорять німецько-французьку пропозицію, в якому зроблена спроба викласти "керівні принципи" про майбутнє Європи.

"Європейський Парламент також зайнятий розробкою своїх власних пріоритетів та ідей для конференції, мета якої - вирішити деякі основні інституційні проблеми ЄС, відточити політику і більше залучати громадян до процесу прийняття рішень ЄС", - йдеться в повідомленні.

В короткому німецько-французькому плані йдеться, що прийдешня конференція повинна зробити ЄС більш згуртованим і суверенним. Передбачається, що перший етап конференції повинен початися в лютому 2020 року на основі угоди всіх інститутів ЄС.

Нагадаємо, раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що угоду про вихід Британії з Європейського союзу буде внесено на розгляд парламенту до 25 грудня.

Як відомо, Британія повинна була покинути Євросоюз ще 31 жовтня, однак британський парламент не затвердив угоду з Brexit. Згодом Європейський союз прийняв рішення про відстрочення Brexit до 31 січня 2020 року. У Брюсселі наголосили, що ця відстрочка є останньою.

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