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В ЕС готовы предоставить гумпомощь из-за конфликта в Карабахе, пока выделили 1 млн евро

Автор: Инна Собора

Евросоюз уже выделил на чрезвычайную помощь в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе почти 1 млн евро. В ЕС готовы обеспечить дальнейшую гуманитарную поддержку мирных жителей.

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Об этом пишет DW.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Джейхуну Байрамову.

Боррель указал обеим сторонам на необходимость соблюдать режим прекращения огня. В этом случае оно может стать первым шагом к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров.

Он также подчеркнул важность соблюдения принципов международного гуманитарного права и защиты культурного наследия.

Ранее в Евросоюзе приветствовали прекращение огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник Пашинян заявил, что подписал "тяжелое для своего народа решения" об окончании войны в Нагорном Карабахе.

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