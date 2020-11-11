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В ЕС приветствовали прекращение огня в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах, Среда 11 ноября 2020 00:34
В ЕС приветствовали прекращение огня в Нагорном Карабахе
Фото: прапор ЕС (flickr)
Автор: РБК-Украина

В Евросоюзе приветствовали прекращение огня в Нагорном Карабахе. Также там заявили о готовности поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ для урегулирования в регионе.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля на сайте Европейской службы внешних действий.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что для достижения всестороннего урегулирования конфликта необходимы переговоры между сторонами.

"Я приветствую прекращение вражды в Нагорном Карабахе и вокруг него. Достигнутое с помощью России прекращение огня, которое было согласовано в понедельник между Арменией и Азербайджаном, поможет предотвратить дальнейшие потери жизни и станет, как можно надеяться, первым шагом к широкому урегулированию", - отметил Боррель.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник Пашинян заявил, что подписал "тяжелое для своего народа решения" об окончании войны в Нагорном Карабахе.

Позже премьер-министр Армении заявил, что у него не было другого выхода, однако причины такого решения не назвал.

Как писало РБК-Украина, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

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