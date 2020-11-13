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В ЄС готові надати гумдопомогу через конфлікт в Карабасі, поки виділили 1 млн євро

Автор: Инна Собора

Євросоюз уже виділив на надзвичайну допомогу у зв'язку з конфліктом в Нагірному Карабасі майже 1 млн євро. В ЄС готові забезпечити подальшу гуманітарну підтримку мирних жителів.

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Про це пише DW.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з міністрами закордонних справ Вірменії і Азербайджану Зограбу Мнацаканяну і Джейхуну Байрамову.

Боррель вказав обом сторонам на необхідність дотримуватися режиму припинення вогню. У цьому випадку це може стати першим кроком до всеосяжного та сталого врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Він також підкреслив важливість дотримання принципів міжнародного гуманітарного права та захисту культурної спадщини.

Раніше в Євросоюзі привітали припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок Пашинян заявив, що підписав "важке для свого народу рішення" про закінчення війни в Нагірному Карабасі.

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