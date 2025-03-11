ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль в майбутніх мирних переговорах, - фон дер Ляєн

Європейський Союз готовий повною мірою зіграти свою роль разом з партнерами в майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у соцмережі Х.

За словами глави Єврокомісії, ЄС вітає сьогоднішні новини з Джидді про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими США та військової допомоги. "Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м’яч на боці Росії. ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах", - зазначила фон дер Ляєн.