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ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль в майбутніх мирних переговорах, - фон дер Ляєн

Вівторок 11 березня 2025 21:39
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ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль в майбутніх мирних переговорах, - фон дер Ляєн Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз готовий повною мірою зіграти свою роль разом з партнерами в майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у соцмережі Х.

За словами глави Єврокомісії, ЄС вітає сьогоднішні новини з Джидді про американсько-українські переговори, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими США та військової допомоги.

"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м’яч на боці Росії. ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах", - зазначила фон дер Ляєн.

Переговори України та США в Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори між українською та американською делегаціями.

Одним із важливих підсумків зустрічі стало рішення США відновити надання військової допомоги Україні. При цьому обмін розвідданими між країнами також буде відновлено.

Також Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували реалізувати США під час переговорів.

Детально про результати переговорів у Саудівській Аравії - у матеріалі РБК-Україна.

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