ЕС готов в полной мере сыграть свою роль в будущих мирных переговорах, - фон дер Ляйен
Европейский Союз готов в полной мере сыграть свою роль вместе с партнерами в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети Х.
По словам главы Еврокомиссии, ЕС приветствует сегодняшние новости из Джидди об американо-украинских переговорах, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными США и военной помощи.
"Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах", - отметила фон дер Ляйен.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии
Напомним, сегодня, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями.
Одним из важных итогов встречи стало решение США возобновить предоставление военной помощи Украине. При этом обмен разведданными между странами также будет возобновлен.
Также Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили реализовать США во время переговоров.
Подробно о результатах переговоров в Саудовской Аравии - в материале РБК-Украина.
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