ЕС готов в полной мере сыграть свою роль в будущих мирных переговорах, - фон дер Ляйен

Европейский Союз готов в полной мере сыграть свою роль вместе с партнерами в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети Х.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС приветствует сегодняшние новости из Джидди об американо-украинских переговорах, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными США и военной помощи. "Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах", - отметила фон дер Ляйен.