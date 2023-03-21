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ЄС готовий постачати зброю не лише Україні, а й іншим країнам, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз готовий постачати зброю через Європейський фонд миру не тільки Україні, а й іншим країнам-партнерам.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму Шумана з питань партнерства в галузі безпеки та оборони.

"Ми готові зробити для інших країн світу те саме, що зробили для України в плані поставок зброї та надання летальної допомоги через Європейський фонд миру", - заявив він.

Боррель додав, що передача озброєння "повинна і буде здійснюватися і для підтримки інших партнерів в інших конфліктах по всьому світу".

Він також додав, що ЄС готові до партнерства з країнами Африки та Азії.

"Ми працюємо над тим, щоб почати постачання такої зброї нашим африканським партнерам у найближчі місяці", - заявив Боррель.

Зазначимо, що Європейський фонд миру було створено 2021 року. З нього фінансують витрати військового та оборонного характеру з метою запобігання конфліктам, збереження миру і зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.

Нагадаємо, що вчора ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України, який передбачає надання 1 млн снарядів. То була ініціатива Естонії.

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ЕвросоюзЖозеп БоррельВійськова допомогаВійна Росії проти України